Caltanissetta Dell’Utri, la Procura chiede sospensione della pena



La procura generale di Caltanissetta ha chiesto la sospensione della pena per l’ex senatore di Fi Marcello Dell’Utri, detenuto per una condanna a 7 anni per concorso in associazione mafiosa.

L’istanza è stata presentata nel corso del giudizio di revisione dopo la sentenza della Corte di Giustizia europea che ha dichiarato illegittima la condanna inflitta, per lo stesso reato, all’ex numero due del Sisde, Bruno Contrada.

22 dicembre 2017

