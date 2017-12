Lo ha reso noto il Centro nazionale trapianti In Italia aumentano i donatori di organi: +18%

Da due anni il trend è sempre in crescita

Buone notizie sul fronte sanità. Aumentano i donatori di organi in Italia: +18% quest’anno rispetto al 2016, si tratta di un dato record.

Lo ha reso noto il Centro nazionale trapianti. Da due anni il trend è sempre in crescita: già lo scorso anno, infatti, si registrava un +15%. La quota dei donatori è di 28,7 casi per milione di abitanti (rispetto al 24,3 del 2016). Molto più generoso il Centro-Nord (35,4 donatori per milione) rispetto al Centro-Sud (19,1).



