Il campionato di Serie A si prepara al giro di boa con un’inedita programmazione natalizia. Il girone d’andata, infatti, si chiuderà il 30 dicembre, per poi dare il via a quello di ritorno con la classica giornata dell’Epifania. Intanto, la diciottesima giornata ha preso il via di venerdì, con il doppio anticipo Chievo-Benevento e Cagliari-Fiorentina, che ha visto due vittorie esterne.

L’attesa, però, è tutta per il posticipo del sabato, che vedrà Juventus e Roma contrapposte allo Stadium. Possibile opportunità di allungo, dunque, per il Napoli, che ospiterà la Sampdoria, mentre l’Inter, reduce dalla cocente sconfitta interna con l’Udinese, cerca riscatto sul campo del Sassuolo.

Il programma completo

Chievo-Bologna 2 – 3 FINALE Marcatori: 4′ p.t. e 45′ s.t. Destro (B), 32′ p.t. Inglese (C), 5′ s.t. Verdi (B), 40′ s.t. Cacciatore (C).

Cagliari-Fiorentina 0 – 1 FINALE Marcatori: 38′ p.t. Babacar (F).

Lazio-Crotone 4 – 0 FINALE Marcatori: 12′ s.t. Lukaku (L), 33′ s.t. Immobile (L), 41′ s.t. Lulic (L), 43′ s.t. Anderson (L).

Genoa-Benevento 1 – 0 Marcatore: 45’+2 s.t. Lapadula (G).

Napoli-Sampdoria 3 – 2 Marcatori: 7′ p.t. Ramirez (S), 16′ p.t. Allan (N), 27′ p.t. rig. Quagliarella (S), 33′ p.t. Insigne (N), 39′ p.t. Hamsik (N).

Sassuolo-Inter 1 – 0 Marcatori: 34′ p.t. Falcinelli (S).

SPAL-Torino 2 – 2 Marcatori: 1′ e 10′ p.t. Iago (T), 42′ p.t. Viviani (S), 24′ s.t. Antenucci (S).

Udinese-Verona 4 – 0 Marcatori: 27′ p.t. e 24′ s.t. Barak (U), 44′ p.t. Widmer (U), 35′ s.t. Lasagna (U).

Milan-Atalanta 0 – 2 Marcatori: 32′ p.t. Cristante (A), 26′ s.t. Ilicic (A).

Juventus-Roma (sabato ore 20:45)

Classifica

Napoli 45

Juventus 41

Inter 40

Roma 38*

Lazio 36*

Sampdoria 27*

Fiorentina 26

Bologna 24

Milan 24

Torino 24

Udinese 24

Atalanta 22

Chievo 21

Sassuolo 20

Cagliari 17

Genoa 17

Crotone 15

SPAL 15

Verona 13

Benevento 1

* Roma, Lazio, Sampdoria e Udinese una gara in meno

