A Remedios Cuba, fuochi d’artificio difettosi sulla folla

Tre bimbi e cinque adulti in fin di vita

Strage sfiorata a Cuba durante un tipico carnevale delle feste natalizie nella città di Remedios. Il bilancio è di tre bambini e cinque adulti in fin di vita, oltre a 31 persone rimaste ferite, a causa di fuochi d’artificio difettosi che hanno investito la folla. L’incidente si è verificato nel corso delle Parrandas, una delle feste più antiche dell’isola.

L’esplosione è stata accidentale e non avrebbe coinvolto nessuno dei numerosi turisti stranieri presenti come ogni anno alla festa. Dei 39 feriti, ricoverati in ospedale con ustioni di diversa gravità, una ventina sono in condizioni gravi. Tra di loro ci sono sei minori tra gli 11 e i 15 anni di età.

La festa delle Parrandas vede due quartieri di Remedios, San Salvador e El Carmen, sfidarsi per chi organizza lo spettacolo più bello tra carri illuminati, spettacoli musicali e fuochi d’artificio. L’incidente ha coinvolto il carro posizionato sulla piazza principale di San Salvador intorno alle 22 di domenica.

Dopo l’accensione delle fontane pirotecniche, i fuochi, invece di andare in alto, hanno cominciato a investire gli stessi addetti allo spettacolo e poi la folla sulla piazza. La festa è stata subito sospesa e la polizia ha avviato un’indagine per determinare cosa abbia causato il malfunzionamento dei dispositivi pirotecnici.

26 dicembre 2017

