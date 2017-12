report 'Check-up Mezzogiorno' Giovani, nel Mezzogiorno condizione drammatica

Per Confindustria 1 su 3 non lavora e non studia

Nuove allarmanti cifre quelle diffuse da Confindustria. Dal report ‘Check-up Mezzogiorno’ curato dalla stessa Confindustria e dal centro studi Srm, emerge che i giovani disoccupati e non iscritti a una scuola “sono oltre 1,8 milioni, quasi il 60% del totale nazionale, pari al 37,5% dei giovani tra i 15 ed i 34 anni che vivono al Sud”.

Per il lavoro nel Mezzogiorno “resta ancora tanta strada, anche perché è molto elevata la quota di giovani meridionali che non studiano e non lavorano”.

27 dicembre 2017

LASCIA IL TUO COMMENTO