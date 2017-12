il meteo dei prossimi giorni Maltempo: pioggia, neve e vento in arrivo

Ma a Capodanno si prevede un clima mite

Si preannunciano giorni freddi e piovosi quelli che ci separano da Capodanno. L’ultima perturbazione del 2017 proviene dall’Atlantico e minaccia di portare su tutta l’Italia pioggia, vento e temperature in calo. Si tratterà comunque di un passaggio veloce perché l’anno, assicurano gli esperti, si chiuderà con un clima mite.

Situazione instabile già a partire da mercoledì su Centro-Nord, Campania e Sardegna con piogge forti e insistenti su Liguria, regioni tirreniche, alta Lombardia e Triveneto. Alto il rischio di temporali tra Lazio e Campania. La sera piogge in arrivo anche sulla Sicilia.

La Protezione Civile ha nel frattempo emesso Allerta Arancione di moderata criticità per rischio idraulico diffuso in Abruzzo e Umbria e allerta arancione per rischio idrogeologico localizzato su Abruzzo, Lazio, Liguria, Molise, Umbria. Allerta gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico su Emilia Romagna, Toscana, Umbria.

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico localizzato su Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto. Pioggia e neve attese anche per giovedì, con vento forte e temperature più basse che venerdì annunciano un rischio gelate al Centro-Nord.

Nei giorni successivi al maltempo, l’alta pressione tenderà a riportare bel tempo sino a Capodanno: dovrebbe prevalere il sole salvo nubi e qualche piovasco sulle centrali tirreniche e Liguria.

27 dicembre 2017

