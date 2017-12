Il racconto del frontman Bono degli U2: “Ho rischiato di morire”

In una lunga intervista sul nuovo numero di Rolling Stones, il frontman degli U2 ha raccontato il suo dramma. Il cantante ha avuto un’esperienza molto negativa, riguardante la sua salute, che lo ha segnato per sempre. “È successo l’anno scorso, ero molto spaventato e non ero in grado di parlare e nemmeno di spiegare, mi sentivo come soffocare…Non ho voluto fare diventare la cosa una soap opera, come fanno molte star…”.

Bono ha preferito non parlarne inizialmente, per motivi di privacy. Nel corso della sua vita sono diversi gli avvenimenti che lo hanno messo in pericolo: “Ho avuto alcuni incidenti shock nel corso della mia vita, anche una brutta una caduta in bicicletta recentemente... Le persone hanno questi episodi che li portano vicini alla morte e che possono essere di natura psicologica o fisica. E sì, per me è stata di natura fisica. Ma fortunatamente sono riuscito a risparmiarmi tutta quella parte di soap opera che è comune a molte celebrities”.

Il racconto di Bono, tra serietà e ironia

Il cantante ironizza un po’ sull’accaduto: “Sono un fottuto uomo più fortunato della Terra. Non pensavo di aver paura di andarmene in fretta. Ma poi ho pensato che non sarebbe stato carino perché ho ancora un paio di album da fare e i bambini da veder crescere e questa bella donna, i miei amici e tutto il resto. Insomma non doveva toccare a me. E invece poi all’improvviso è toccato a me. E tu pensi: Non voglio andarmene da qui. C’è ancora molto da fare”.

28 dicembre 2017

LASCIA IL TUO COMMENTO