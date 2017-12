tv C’è posta per te, torna su Canale 5 dal 13 gennaio

Il 13 gennaio su Canale 5 torna C’è posta per te, il people show di Maria De Filippi giunto alla sua 21esima edizione.

Come anticipato da Tv Sorrisi e Canzoni, non mancheranno gli ospiti famosi: sicuri i nomi della coppia Michelle Hunziker (fresca di firma del contratto per Sanremo 2018) e Tomaso Trussardi, per la prima volta insieme in tv e l’ormai veterano Patrick Dempsey (al secolo dottor Shepherd di Grey’s Anatomy).

Oltre al conduttore Carlo Conti, a spuntare dalle scalinate di Canale 5 ci sarà anche Ilary Blasi, reduce dalla felice esperienza della conduzione del Grande Fratello Vip 2.

28 dicembre 2017

