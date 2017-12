in via Demetrio Camarda Palermo, trovato un uomo morto in casa

Giallo a Palermo dove ieri, nel tardo pomeriggio, in via Demetrio Camarda, i Carabinieri hanno scoperto il cadavere di un uomo, nato a Palermo, classe 1941, riverso in terra all’interno del suo appartamento.

Sul posto sono intervenuti per gli accertamenti del caso i Carabinieri della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Palermo.

L’uomo avrebbe subito un’aggressione. Sono in corso le indagini dei militari dell’Arma per meglio chiarire la vicenda.

28 dicembre 2017

