Pronto un contratto fino al 2019 Siviglia, vicinissima la firma di Montella. Manca solo la rescissione col Milan

A poco più di un mese dall’esonero patito al Milan, Vincenzo Montella è pronto a tornare in pista. Il tecnico campano, infatti, ha trovato l’accordo con il Siviglia per un contratto fino al giugno 2019. Da risolvere, però, c’è il nodo contrattuale che lo lega al club rossonero, e l’agente Alessandro Lucci è al lavoro in queste ore per la buonuscita da attribuire all’allenatore, con novità attese già in giornata.

Superata, dunque, la concorrenza di Walter Mazzarri, che rappresentava la principale alternativa per la società andalusa. Il Siviglia si trova attualmente al quinto posto nella Liga spagnola, e disputerà gli ottavi di finale di Champions League con il Manchester United.

28 dicembre 2017

LASCIA IL TUO COMMENTO