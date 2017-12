pertusio Torino, l’ambulanza finisce in una scarpata

Muore il paziente, feriti i due volontari

Incidente fatale per un uomo nel Torinese. Un’ambulanza della Croce Bianca del Canavese, che ha sede a Valperga, è finita in una scarpata, in frazione Piandane, a Pertusio (Torino), dopo aver soccorso una persona con problemi respiratori.

Nel tragitto verso l’ospedale l’ambulanza è precipitata per una quindicina di metri. I due volontari a bordo se la sono cavata con qualche contusione mentre il paziente, Michele Roscio di 74 anni, è deceduto.

28 dicembre 2017

