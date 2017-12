La polemica sui social Travaglio: “Legislatura da sciogliere nell’acido”

L’indignazione di Lucia Annibali

“La legislatura che sta per essere sciolta (si spera nell’acido) è stata una delle peggiori della storia repubblicana. Ma almeno un merito l’ha avuto: offrirci la galleria completa di tutti gli orrori che non vorremmo mai più”. Il tweet di Marco Travaglio scuote il web e stavolta sembra aver offeso anche Lucia Annibali, l’avvocato sfregiato con l’acido nel 2013 da due uomini.

Il tweet di Marco Travaglio

Annibali retweetta così: “Chi, come me, ha conosciuto gli effetti dell’acido, per sua sfortuna, si augura invece che questo non debba mai accadere a nessuno, nemmeno per scherzo”. L’avvocato, che collabora in qualità consigliere giuridico del Sottosegretario Maria Elena Boschi, ha ricevuto la solidarietà di Matteo Renzi: “Un abbraccio affettuoso a Lucia Annibali, donna coraggiosa e libera”.

La risposta di Lucia Annibali

Il tweet di Lucia Annibali ha ricevuto anche parecchie critiche sul web. Qualcnuo fa ironia e scrive: “Beh, ma facciamo una raccolta di firme per eliminare l’acido. Guai a chi usa o parla dell’acido. Sig.ra Annibali, capisco che le abbia avuto delle pessime esperienza ma non le sembra ipocrita, strumentalizzare un suo problema?”.

28 dicembre 2017

