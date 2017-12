Gossip Vacanze vip, relax in Svizzera per Chiara Ferragni e famiglia

Si è concessa un meritato periodo lontano dal lavoro e dai book fotografici la fashion blogger Chiara Ferragni, che ha passato le sue vacanze natalizie in Svizzera. Insieme a lei anche Fedez, padre del piccolo che a breve nascerà, e la famiglia al completo.

Il gruppo ha trascorso queste giornate di festa ad Andermatt, comune del Canton Uri nella Valle D’Orsera. Un modo per passare del tempo insieme alle donne della sua famiglia: “La famiglia è tutto e queste donne sono ciò che mi ispira di più” ha scritto la fashion blogger accanto a una fotografia che la ritrae insieme alla mamma e alle sorelle.

In un altro scatto Chiara si trova in una spa insieme a Fedez: il cantante le bacia il pancino, notevolmente aumentato nell’ultimo periodo. “Il mio miglior Natale” commenta Chiara. Come darle torto: i due insieme sono un’esplosione di amore e dolcezza!

