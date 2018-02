Respinta l'ipotesi di reato di tentato omicidio plurimo avanzata dalla Procura di Macerata

Luca Traini resterò nel carcere di Montacuto. Lo ha deciso il gip di macerata Domenica Potetti al termine dell’udienza di convalida nei confronti del 28enne accusato strage aggravata da odio razziale. Respinta l’ipotesi di reato di tentato omicidio plurimo avanzata dalla Procura di Macerata.

Traini si è avvalso della facoltà non rispondere. Successivamente il giovane, vicino agli ambienti dell’ultra destra e assistito dall’avvocato Giancarlo Giulianelli, avrebbe reso dichiarazioni spontanee al pm Stefania Ciccioli, ribadendo che non era sua intenzione colpire l’unica ragazza di colore rimasta ferita nel raid di sabato. Traini da ieri non è più in isolamento.

Di Traini ha parlato nuovamente il leader della Lega Matteo Salvini: “Io condanno la violenza sempre. Lui presente a un mio comizio nelle Marche e agente della security per la Lega? “Chiederò ai responsabili locali come erano selezionate le persone”.

“Di ritorno dall’ospedale di Macerata, per stringere la mano a chi è rimasto ferito da un attentato di matrice fascista. Non so spiegare il terrore negli occhi di un ventenne. Sono riuscita solo a dire che questa è casa mia, quanto sua. Non ho più meriti di lui a essere nata qui”, racconta su Twitter la deputata di Possibile, Beatrice Brignone, candidata come capolista alla Camera da LeU nelle Marche.