Inter e Roma provano ad approfittare di un passo falso dei biancocelesti nelle partite contro Bologna e Benevento

Prima di tuffarsi nella settimana che vede il ritorno delle coppe europee, la Serie A scende in campo per la ventiquattresima giornata, che si è aperta con una delle gare più sentite del campionato: la Juve si è imposta a Firenze con le reti dell’ex Bernardeschi e del solito Higuain, scavalcando il Napoli in vetta.

Il Napoli capolista, invece, sarà impegnato contro la Lazio, reduce da due sconfitte consecutive e decisa a invertire la rotta, in un campo storicamente ostico come quello del San Paolo. Proveranno ad approfittarne, in ottica qualificazione in Champions League, la Roma, che riceve il Benevento, e l’Inter, impegnata a San Siro contro il Bologna.

Il programma completo

Fiorentina-Juventus 0 – 2 Marcatori: 11′ s.t. Bernardeschi (J), 41′ s.t. Higuain (J).

SPAL-Milan (sabato ore 15:00)

Crotone-Atalanta (sabato ore 18:00)

Napoli-Lazio (sabato ore 20:45)

Sassuolo-Cagliari (domenica ore 12:30)

Chievo-Genoa (domenica ore 15:00)

Inter-Bologna

Sampdoria-Verona

Torino-Udinese

Roma-Benevento (domenica ore 20:45)

Classifica

Juventus 62

Napoli 60

Lazio 46

Inter 45

Roma 44

Sampdoria 38

Atalanta 36

Milan 35

Torino 33

Udinese 33

Fiorentina 31

Bologna 27

Cagliari 24

Genoa 24

Chievo 22

Sassuolo 22

Crotone 20

SPAL 17

Verona 16

Benevento 7