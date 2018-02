Tutte le eccellenze enogastronomiche premiate al Best in Sicily 2018

Dodici eccellenze enogastronomiche, simbolo della Sicilia, sono state premiate dalla redazione di Cronache di Gusto nell’ambito del “Best in Sicily 2018“. La premiazione si è svolta al Teatro Massimo di Palermo, alla presenza di istituzioni, imprenditori e giornalisti.

“Una festa dell’autostima e dell’eccellenza. Ce n’è bisogno davvero. Palermo, dal punto di vista culturale, in questi ultimi 40 anni è cambiata tantissimo” ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando.

Presente anche Oscar Farinetti, patron di Eataly: “Ogni volta che Fabrizio Carrera (direttore Cronache di Gusto, ndr) mi chiama io corro, mi sento molto siciliano nell’animo. Non mi piacciono i siciliani che si lamentano della propria terra, ma amo chi si sbatte per il proprio territorio con un occhio aperto al mondo. +7,4% di prodotti italiani nel mondo, questo è l’inizio di una cavalcata inesorabile. È incredibile il livello di stima dei nostri prodotti, bisogna raccontare le nostre eccellenze. L’agroalimentare cresce a doppia cifra, è partita una corsa che sarà irrefrenabile. La Sicilia cresce mediamente di più rispetto all’Italia intera.”.

“In questo momento – ha detto Farinetti – a Eataly ci sono 441 referenze siciliane, quando siamo partiti ne avevamo 60. Tante arance, tanto vino, tanti dolci. La Sicilia è la terza regione presente in Eataly dopo Piemonte ed Emilia Romagna, ma secondo me va a finire che scavalcherà l’Emilia Romagna. Il mondo online ci deve aiutare a diffondere sapienza, ma spero che le vendite sul web non diventino molto grosse perchè è molto bello comprare al mercato, sentire i profumi e i sapori.”.

L’intervista a Oscar Farinetti:

Best in Sicily, tutti i premiati del 2018

MIGLIOR PRODUTTORE DI VINO

SALVATORE GERACI – PALARI

MESSINA

(Salvatore Geraci)

MIGLIOR PRODUTTORE DI FORMAGGIO

PIETRO DI VENTI

CALASCIBETTA (EN)

(Pietro Di Venti)

MIGLIORE BIRRIFICIO

YBLON

RAGUSA

(Marco Gianino)

MIGLIOR COMUNE PER L’OFFERTA ENOGASTRONOMICA

NOTO (SR)

(Il sindaco di Noto Corrado Bonfanti)

MIGLIORE AZIENDA CONSERVIERA

Auriga – Nino Castiglione

Erice (Tp)

(Filippo Amodeo ed Eugenio Giacomazzi)

MIGLIORE PIZZERIA

Piano B

Siracusa

(Friedrich Schmuck)

MIGLIORE PASTICCERIA

Antico Caffè Spinnato dal 1860

Palermo

(Mario e Riccardo Spinnato)

AMBASCIATORE DEL GUSTO SICILIANO NEL MONDO

Luca Del Bono

Londra

MIGLIOR RISTORANTE

Zash

Riposto (Ct)

(Carla Maugeri e lo chef Giuseppe Raciti)

MIGLIORE TRATTORIA

Corona

Palermo

(Gianni Corona)

MIGLIOR PRODUTTORE DI OLIO

Gianfranco Tuoro – Sciavuru d’Aliva

Castelvetrano (Tp)

(Gianfranco Tuoro)

MIGLIORE ALBERGO

Quartara

Panarea – Eolie (Me)





(Fonte immagini Cronache di Gusto)