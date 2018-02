Salvatore Caiata sarebbe coinvolto in un'inchiesta sul reimpiego di capitali attraverso alcune aziende e conti correnti anche esteri

Salvatore Caiata, candidato del M5S in Basilicata, è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di riciclaggio. La nuova grana di Luigi Di Maio è un imprenditore 46enne attivo nel settore della ristorazione e presidente del Potenza Calcio. Caiata sarebbe coinvolto in un’inchiesta sul reimpiego di capitali attraverso alcune aziende e conti correnti anche esteri.

Caiata e Staffieri, soci indagati

Con lui è indagato anche Cataldo Staffieri, il responsabile de La Cascina per Toscana e Umbria con il quale Caiata ha concluso diversi affari legati proprio al passaggio di proprietà di bar e ristoranti, su tutti il famosissimo Il Campo, ceduto la scorsa estate proprio all’imprenditore lucano.

Caiata è noto a Siena come “il proprietario di piazza del Campo” per la sua attività nel settore della ristorazione turistica. Ristoranti molto rinomati come “Conca d’Oro”, “Nannini Toselli” e “Nannini Massetana” erano gestiti da La Cascina proprio con la consulenza di Staffieri.

Gli affari di Caiata

Occhi puntati quindi su trasferimenti di immobili e capitali che, oltre a Caiata e Steffieri, coinvolgono anche Igor Bidilo, kazako inserito nel cda della multinazionale Usa Atek che si occupa di tecnologie informatiche e meccaniche, specializzato tra l’altro nell’affitto di aziende.

Foto da Twitter.