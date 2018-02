Il Napoli capolista chiude il programma di giornata nel posticipo sul campo del Cagliari

Nonostante l’ondata di maltempo che si è abbattuta sulla penisola in questi ultimi giorni, dovrebbero disputarsi regolarmente tutte le dieci gare del ventiseiesimo turno del campionato di Serie A. Il Bologna vince 2-0 contro i grifoni del Genoa, il primo dei due goal è firmato dall’ex di giornata Mattia Destro. Poi Falletti al 72′ chiude i giochi per i felsinei. In serata sarà il turno dell’Inter, che recupera Icardi solo per la panchina, contro il fanalino di coda Benevento.

Il programma domenicale, invece, si aprirà con la sfida salvezza tra Crotone e SPAL, mentre i piatti forti arriveranno dalle 18 in poi: prima Juventus-Atalanta, poi, alle 20:45, il big match dell’Olimpico tra la Roma e il ritrovato Milan di Gattuso. Il sipario sulla giornata calerà a Cagliari, dove nel posticipo la capolista Napoli va a caccia di punti preziosi in ottica Scudetto.

Il programma completo

Bologna-Genoa 2 – 0 Marcatori: s.t. 49′ Destro (B), s.t. 72′ Falletti (B)

Inter-Benevento (ore 20:45)

Crotone-SPAL (domenica ore 12:30)

Fiorentina-Chievo (domenica ore 15:00)

Sampdoria-Udinese

Sassuolo-Lazio

Verona-Torino

Juventus-Atalanta (domenica ore 18:00)

Roma-Milan (domenica ore 20:45)

Cagliari-Napoli (lunedì ore 20:45)

Serie A, la classifica

Napoli 66

Juventus 65

Roma 50

Lazio 49

Inter 48

Sampdoria 41

Milan 41

Atalanta 38

Torino 36

Udinese 33

Bologna 33

Fiorentina 32

Genoa 30

Cagliari 25

Chievo 25

Sassuolo 23

Crotone 21

SPAL 17

Verona 16

Benevento 10