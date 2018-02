Sembra che tra Paola e Francesco Monte sia nato qualcosa...

Durante la puntata del 27 febbraio dell’Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi ha mandato in onda un confessionale in cui Paola parla di quello che c’è stato con Francesco: “Cercavamo sempre di scappare dalle telecamere, mentre oggi farei tutto alla luce del sole. Se Francesco fosse qui gli direi di riprendere da dove eravamo rimasti. C’erano le basi per l’inizio di qualcosa”, ha confessato.

“La aspetto”, aveva detto Francesco Monte al settimanale “Chi” e ha registrato un messaggio proprio per Paola che lo ascolta in diretta dalla Palapa: “Ciao Paoletta, volevo dirti che sto bene, che sono circondato dalla mia famiglia, quando ci vedremo ti racconterò tutto quanto. Ti sto seguendo, stai mostrando una grandissima personalità e spero che andrai avanti. Ho avuto modo di ascoltare le tue parole e volevo dirti che c’è volontà da parte mia di continuare la nostra conoscenza. Egoisticamente ti vorrei dire che sono contento se uscissi stasera, così saprei dove trovarti”, ha detto.

“Sono davvero molto contenta di questo messaggio”, ha commentato Paola.