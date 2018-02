Ecco l'ultimo eliminato del reality

Eliminata dall’Isola dei Famosi è stata Paola. “Lo considero un inizio, sarò eternamente grata per questa possibilità, questa isola la porterò sempre nel cuore”, ha commentato subito dopo il verdetto.

Il primo naufrago che si è salvato è Nino (è seguito un vero e proprio boato in studio dopo la lettura del verdetto), e rimane ancora in Honduras anche Franco.

La puntata di martedì 27 si è aperta con una lunga parentesi dedicata al Canna Gate: dall’Honduras ha parlato il capo progetto di Magnolia, responsabile dei contenuti e dei giochi, Andrea Marchi, che ha ribadito che il programma non è in possesso di nessuna immagine in cui si vede Francesco Monte fumare marijuana.

Poco prima della diretta, però, Striscia la Notizia ha lanciato un altro bomba che riguarda proprio Marchi, ma di cui non si è fatto cenno: avrebbe pilotato le nomination per far restare più a lungo Filippo Nardi?