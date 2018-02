Il racconto della prestigiosa cerimonia, presentata da Benedict Cumberbatch a Montecarlo

Il migliore di tutti, anche nella storia dei Laureus World Sports Awards. Nella cerimonia tenutasi in serata a Montecarlo, presentata dall’attore Benedict Cumberbatch, particolarmente brillante nella conduzione, Roger Federer ha portato a casa per la quinta volta in carriera la statuetta consegnata al miglior sportivo dell’anno 2018, cui quest’anno si è aggiunta quella di “Best Comeback of The Year”, per il suo ritorno ai massimi livelli nel 2017, fino al numero 1 del ranking ATP conquistato a inizio febbraio.

Anche tra le donne a trionfare è una tennista, Serena Williams, che succede nell’albo d’oro alla ginnasta statunitense Simone Biles, protagonista assoluta delle Olimpiadi di Rio. Tra i tanti premi assegnati in serata, commovente riconoscimento per la Chapecoense, capace di ricostruire dopo la tragedia aerea che aveva portato via una delle realtà emergenti del calcio sudamericano.

Un premio anche per Francesco Totti, cui è stato assegnata la statuetta per il “Exceptional Achievement”, mentre come miglior team ha avuto la meglio la scuderia Mercedes, assoluta dominatrice del campionato mondiale di Formula 1.