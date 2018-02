La ventottesima giornata del campionato di Serie B si è aperta con il successo del Parma sul campo della Salernitana nell’anticipo del lunedì, firmato da una rete di Jacopo Dezi. Il programma, adesso, si concentra nella serata del martedì, dove saranno impegnate tutte le altre formazioni cadette.

O, per meglio dire, scenderanno in campo le squadre che non vedranno le proprie partite rinviate dalla neve, visto che già quattro match sono stati spostati a causa dell’ondata di maltempo che si è abbattuta sulla penisola negli ultimi giorni.

Guardando alla vetta della classifica, l’Empoli e il Palermo sono impegnati in partite casalinghe sulla carta relativamente agevoli, mentre il Frosinone farà visita alla Cremonese in uno scontro ad alta quota. Il Venezia di Inzaghi, invece, ospita il fanalino di coda Ternana.

I risultati della 28a giornata

Salernitana-Parma 0 – 1 FINALE Marcatori: 33′ p.t. Dezi (P).

Bari-Spezia rinviata per maltempo

Cesena-Pro Vercelli rinviata per maltempo

Cremonese-Frosinone (martedì ore 20:30)

Empoli-Avellino

Novara-Foggia

Palermo-Ascoli

Pescara-Carpi rinviata per maltempo

Perugia-Brescia rinviata per maltempo

Venezia-Ternana

Virtus Entella-Cittadella

Serie B, la classifica

Empoli 50

Frosinone 49

Palermo 44

Bari 44

Cittadella 42

Parma 41

Venezia 40

Spezia 39

Cremonese 38

Carpi 37

Perugia 37

Pescara 36

Foggia 34

Avellino 33

Brescia 33

Novara 31

Salernitana 31

Entella 29

Cesena 28

Pro Vercelli 27

Ascoli 26

Ternana 22