Striscia la Notizia continua ad occuparsi dell'Isola dei Famosi

Striscia la Notizia continua ad occuparsi dell’Isola dei Famosi a pochi minuti dall’inizio di una nuova diretta.

Sia Chiara Nasti, in un altro audio, che Nadia Rinaldi in un fuori onda con Valerio Staffelli, hanno sostenuto che il capo progetto di Magnolia, Andrea Marchi, avrebbe pilotato le nomination, impedendo a Chiara Nasti e ad Amaurys di votare subito Filippo.

Nadia Rinaldi ha detto che Marchi andava sempre a trovarli sull’isola chiedendo chi avrebbero nominato. Come mai?, si chiedono da Striscia. E soprattutto, come mai Filippo, che è stato eliminato la scorsa settimana, ancora non è rientrato in Italia?

Alla fine della puntata, Ficarra e Picone anticipano: “Ci sarà una puntata in più dell’Isola quest’anno. A quanto pare Nadia e Cecilia ritorneranno sull’isola!”.