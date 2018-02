Per un approfondimento del proprio “Tema natale” e per ulteriori curiosità astrologiche è possibile contattare Erminio Ales all’indirizzo erminio.ales@gmail.com

Dapprima la posizione solare e di altri (Mercurio e Venere) potrà influenzare il settore economico, la vostra abitazione, le vostre piante, gli animali domestici come avvenuto in parte nello scorso mese di febbraio, dopo il 7 marzo sarete invasi da diversi interessi, dalla lettura, ai piccoli spostamenti, alla lettura, ai rapporti con fratelli e parenti vicini.

Mercurio agevola i pensieri con brillantezza e intuizioni rapide, vi segnalerà in anticipo qualche noia ai mezzi di trasporto che potrete risolvere anzitempo risparmiando con poche spese e rimettendo in sesto motore o carrozzeria; potrete viaggiare nel week end godendo dei colori della primavera e rinsaldare i rapporti con alcuni familiari.

Anche in amore Venere è dalla vostra parte, malgrado le interferenze del gelido Saturno e di Marte che cercano di ostacolare la quiete della vita di coppia; tuttavia Giove, apparentemente dissonante, può liberare energie erotiche o possibili nuovi incontri o rinsaldare l’attuale unione magari con trasgressive esperienze alla luce di esperienze pensate e non realizzate.

Discreto il settore lavorativo, seppure alcune intemperanze di colleghi possono disturbare il normale andamento dei vostri compiti.

La cassa è buona, soprattutto nella prima settimana, sarete indotti a spendere per libri, acquisti per corrispondenza, rinnovo della vostra auto. La salute è discreta, qualche disturbo alle ossa e alla colonna in particolare.