Neutra la posizione del Sole e di altri pianeti fino alla prima decade di marzo, poi il cielo cambia aspetto e alcune opposizioni possono mutare il quadro generale, essenzialmente nei rapporti di coppia e nelle associazioni di persone.

Buona la Luna che il 4 e 5 sarà piena, ovvero nel segno con apporto di fantasia, capricciosità ma anche di sonnolenza. Le idee, governate da Mercurio, sono in prevalenza rivolte al lavoro per la prima settimana, poi piuttosto stimolanti ma anche polemiche nei confronti dell’ambito coniugale o di coppia e in quello dei rapporti interpersonali.

Quasi di pari passo Venere, il pianeta dell’amore, che vivacizzerà il rapporto a due e quello con il prossimo; in netta opposizione col vostro segno potrebbe far pensare ad un periodo nervoso o di continue discussioni o polemiche, e potrebbe anche starci ma è anche il momento per rivedere fin dalle radici su cosa si fonda il vivere insieme; la quadratura (aspetto apparentemente negativo) del vostro Sole con Saturno e Marte è una angolazione che talvolta raffredda la comunione d’amore e altre la smuove dal torpore abbandonando le antiche abitudine o dissolvendo la statica del quiete vivere. Anche l’ambito lavorativo potrebbe subire alcune fratture con la sperimentazione di nuove occasioni da prendere, tuttavia, con le pinze.

La cassa è buona, Giove agevola il rinnovo della abitazione con cambi di domicilio o ristrutturazione dell’attuale dimora. La salute è buona, Venere nel settore, almeno nel primo periodo accelera la guarigione di malesseri correlati alla circolazione o all’accumulo di grassi.