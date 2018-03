I rossoneri si qualificano dopo una lunghissima serie di rigori, decisa dal tifoso laziale Romagnoli

A causa dei tanti impegni europei delle quattro squadre, le semifinali di Coppa Italia vanno in scena oggi, in data unica. Per prime sono scese in campo Juventus e Atalanta. I bianconeri, dopo l’1-0 dell’andata, hanno replicato lo stesso risultato al ritorno, con un contestato rigore di Miralem Pjanic alla mezz’ora della ripresa. Buffon e compagni sono in finale, ma dovranno fare a meno di Giorgio Chiellini che, diffidato, è stato ammonito nel primo tempo.

In serata Lazio e Milan, invece, arrivano fino ai rigori per giocarsi il posto in finale. A spuntarla, dagli undici metri, sono stati gli uomini di Gattuso, con la trasformazione decisiva di Alessio Romagnoli, noto tifoso della Lazio, dopo una lunghissima serie costellata da tante parate dei due portieri Strakosha e Donnarumma.

I risultati delle semifinali

Juventus-Atalanta 1 – 0 FINALE Marcatori: 30′ s.t. rig. Pjanic (J). (aggr. 2 – 0)

Lazio-Milan 4 – 5 d.c.r. (o – o d.t.s.) FINALE (aggr. 0 – 0)