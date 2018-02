Per un approfondimento del proprio “Tema natale” e per ulteriori curiosità astrologiche è possibile contattare Erminio Ales all’indirizzo erminio.ales@gmail.com

Ecco le previsioni dell’oroscopo, segno per segno, per il mese di marzo.

ARIETE, oroscopo marzo 2018

Un mese in cui lo splendore del Sole, dopo la parentesi dei primi venti giorni che può comportare qualche defaillance e segni di chiusura, esalta le sue eccezionali energie come un vulcano che si apre all’esplosione della primavera coi colori della natura in festa. I pensieri, a cominciare dalla… continua a leggere

TORO, oroscopo marzo 2018

La posizione solare induce all’utilizzo delle risorse fisiche prevalentemente fra le mura domestiche o in luoghi lontani dal caos. Potreste apparire più pigri del solito e meno entusiasti nell’affrontare il quotidiano o con Giove contrario eccedere nel movimento e nelle nuove attività mettendo sotto… continua a leggere

GEMELLI, oroscopo marzo 2018

Se nella prima metà del mese il Sole può procurarvi qualche defaillance fisica, con l’ingresso della primavera riprenderete a respirare. I contatti con gli amici saranno il toccasana costituiranno la ripresa organica. Mercurio si allontana dalla quadratura (aspetto negativo) già dopo la prima… continua a leggere

CANCRO, oroscopo marzo 2018

L’inizio di marzo si presenta col Sole in ottima combinazione zodiacale, avrete energie e vigore sopratutto se vi trovate distanti dalla vostra città o svolgete attività di studio superiore. Coi pensieri lucidi potrete scoprire nuove risorse nella soluzione di problematiche relative al commercio o… continua a leggere

LEONE, oroscopo marzo 2018

Se nella prima quindicina di marzo il Cielo potrà sembrarvi poco amico, dopo l’esplosione primaverile del 21, l’azzurro e il sereno riempiranno la vostra vita. Nei primi giorni e il 27 e 28 la Luna sarà con voi, potrete godere di eccellenti nottate di eros e supremazia nei rapporti erotici… continua a leggere

VERGINE, oroscopo marzo 2018

Nella prima parte del mese col Sole in opposizione il tono muscolare potrebbe risentire di stanchezza soprattutto nelle relazioni con la gente o col partner, poi la grande stella cambia residenza e la ripresa seppure lenta avrà i colori della primavera. Ottima la Luna del 2 e 3 e quella… continua a leggere

BILANCIA, oroscopo marzo 2018

Neutra la posizione del Sole e di altri pianeti fino alla prima decade di marzo, poi il cielo cambia aspetto e alcune opposizioni possono mutare il quadro generale, essenzialmente nei rapporti di coppia e nelle associazioni di persone. Buona la Luna che il 4 e 5 sarà piena, ovvero nel segno con… continua a leggere

SCORPIONE, oroscopo marzo 2018

Una prima settimana quella di marzo che segna il risveglio e la vivacità nel campo del divertimento, dello spettacolo e del gioco. La Luna nella prima decade e verso l’inizio dell’ultima vi riempirà di fantasia, di precisione e di meticolosità. Molto buoni i pensieri, Mercurio in ottimo aspetto acuirà… continua a leggere

SAGITTARIO, oroscopo marzo 2018

Dovete pazientare alcuni giorni prima che l’esplosione del Sole in Ariete faccia la sua comparsa nel vostro organismo; comunque ancor prima della fatidica data del 21 (ingresso in Ariete e quindi l’inizio della Primavera), alcuni pianeti si predisporranno con armonia nel vostro tran tran. La Luna… continua a leggere

CAPRICORNO, oroscopo marzo 2018

È un mese di transizione, inizialmente buona parte dei pianeti, Sole compreso, partecipa ad un benessere generale, poi dopo la prima settimana qualche turbolenza inizia ad infastidire i nati di dicembre che potranno avvertire qualche defaillance nella concentrazione e nella elaborazione dei… continua a leggere

ACQUARIO, oroscopo marzo 2018

Dapprima la posizione solare e di altri (Mercurio e Venere) potrà influenzare il settore economico, la vostra abitazione, le vostre piante, gli animali domestici come avvenuto in parte nello scorso mese di febbraio, dopo il 7 marzo sarete invasi da diversi interessi, dalla lettura, ai piccoli… continua a leggere

PESCI, oroscopo marzo 2018

Una buona parte di marzo è tutta a vostra favore. Il Sole, Mercurio e Venere sostano nel vostro segno e per chi compirà gli anni sarà un periodo lieto. E’ un Mercurio alternato, dapprima furbizia e spirito d’iniziativa, capacità intuitiva e di premonizione, poi a metà mese il cielo si acquieta, i… continua a leggere