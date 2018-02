Per un approfondimento del proprio “Tema natale” e per ulteriori curiosità astrologiche è possibile contattare Erminio Ales all’indirizzo erminio.ales@gmail.com

Una buona parte di marzo è tutta a vostra favore. Il Sole, Mercurio e Venere sostano nel vostro segno e per chi compirà gli anni sarà un periodo lieto.

È un Mercurio alternato, dapprima furbizia e spirito d’iniziativa, capacità intuitiva e di premonizione, poi a metà mese il cielo si acquieta, i pensieri saranno quasi in prevalenza rivolti ala cura dell’arredamento della vostra casa, alla sistemazione più comoda dei mobili.

Anche Venere seguirà le fasi alterne di Mercurio con l’inizio del mese rivolto al fascino personale, alla cura estetica magari esagerata, alla ricerca del capo d’abbigliamento più seduttivo e coinvolgente, ai sentimenti che vogliono la realizzazione della favola e dei sogni, poi il desiderio di intimità e di voluttuoso coinvolgimento si spingerà fino alle armi più seducenti ed erotiche; l’amore verso i figli e gli animali domestici potrebbe essere anche esagerato ed eccessivamente protettivo.

Il lavoro sarà piacevole se rivolto in particolare all’assistenza, alla cura di persone disagiate ma anche ad attività collegate alla programmazione di vacanze e viaggi. La cassa è molto buona soprattutto dopo la prima settimana, spenderete per la casa, per eventuali investimenti consigliati da amici esperti. Buona la salute, cercate scarpe più comode e praticate il ballo o esercizi fisici.