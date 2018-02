Per un approfondimento del proprio “Tema natale” e per ulteriori curiosità astrologiche è possibile contattare Erminio Ales all’indirizzo erminio.ales@gmail.com

Dovete pazientare alcuni giorni prima che l’esplosione del Sole in Ariete faccia la sua comparsa nel vostro organismo; comunque ancor prima della fatidica data del 21 (ingresso in Ariete e quindi l’inizio della Primavera), alcuni pianeti si predisporranno con armonia nel vostro tran tran.

La Luna sarà dolcissima nei giorni 8/10 e ancor più ardente dal 18 al 20 marzo. I pensieri appena offuscati nei primi giorni della prima settimana, si sveglieranno dopo con una brillantezza inaspettata, Mercurio in ottima posizione vi scioglierà la lingua nelle discussioni sentimentali o nell’attività che richiede spettacolarità, esibizione e teatralità.

Molto buono il settore dell’amore, avete Venere in ottimo angolazione e Marte ancora nel segno per metà mese; utilizzate questo magnifico periodo per esaltare le vostre doti amatoriali, caricate di sentimenti ed erotismo il vostro rapporto di coppia con sussurri e silenzi da sogno. Ora che Saturno si è allontanato potete investire tutta la vostra carica sentimentale senza più incertezze, abbandonandovi ai sogni e alle trasgressioni.

Discreto il settore lavorativo, magari con qualche eccesso nell’esecuzione di alcuni progetti che richiederebbero più ponderazione. La cassa è in fase di accumulo, niente spese pazze piuttosto un ricorso al risparmio per paura di eventi che richiederebbero esborsi di denaro; di fatto è soltanto una forma di prudenza eccessiva. La salute è buona, Giove come angioletto vi protegge accelerando la guarigione di attuali malesseri.