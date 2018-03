Lo fa sapere ministro transalpino della Cultura, Francoise Nyssen, in un'intervista a radio Europe 1

La Gioconda al Louvre di Parigi

La Gioconda potrebbe lasciare il Louvre di Parigi per affrontare il primo tour in Francia. Lo fa sapere ministro transalpino della Cultura, Francoise Nyssen, in un’intervista a radio Europe 1. La sua idea è quella di una mostra itinerante per far conoscere a tutti questa immensa opera d’arte.

“Non vedo perché le opere d’arte debbano restare confinate. Certamente bisogna fare attenzione alla conservazione e a quello che rappresentano. Incontrerò il presidente del Louvre e discuterò di nuovo la questione”, ha detto il ministro. “La mia priorità è di lavorare contro la segregazione culturale, e un piano su ampia scala per far girare le opere è un modo di farlo. L’offerta culturale esiste: per quale motivo dovrebbe essere confinata in certi luoghi e non accessibile ovunque a tutti?”.

La Gioconda ha lasciato il Louvre nel 1974 ed è stata esposta, solo per un periodo, a Tokyo e a Mosca. Nel 1963 è stata trasferita a Washington e a New York. Nel 2013 il museo che attualmente la detiene ha respinto la richiesta della città di Firenze.