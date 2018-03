I corpi presentano numerose ferite causate da un'arma contundente

Duplice omicidio nel Trevigiano, nella zona di Cison di Valmarino, nei pressi della frazione di Rolle. Una coppia di anziani, entrambi 70enni, sono stati ritrovati senza vita nella loro abitazione A fare il macabro ritrovamento è stata una delle due figlie. I corpi presentano numerose ferite causate da un’arma contundente. L’arma non è stata ancora ritrovata.

L’abitazione non presenta segni di effrazione e, ad un primo sopralluogo, non mancherebbero oggetti di valore o somme di denaro. Le vittime sono un pensionato e una casalinga; una coppia senza problemi economici, ma non benestante.

Un atroce omicidio

La figlia ha cercato i genitori sul retro dell’abitazione, scoprendo i due corpi a terra in giardino, uno distante dall’altro. L’ora della morte non è ancora stata accertata.

I due erano stati visti l’ultima volta in mattinata. I cadaveri non sono ancora stati rimossi. Sul posto, con il medico legale, si trova anche il pubblico ministero della Procura di Treviso.