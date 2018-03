L'A1 da Milano e Bologna è stata riaperta: il tratto autostradale era stato chiuso in entrambe le direzioni, da Milano a Sasso Marconi e poco dopo a Bologna in direzione sud, a causa della pioggia gelata

Automobilisti in coda

Incidenti, code e caos nella notte lungo la via Aurelia e la A12, chiusa a causa del ghiaccio. Diversi automobilisti e camionisti sono rimasti bloccati sul passo del Bracco, in provincia di La Spezia, a causa del fondo stradale ghiacciato che si è creato al termine di una giornata di nevicate e temperature sotto zero.

Strade ghiacciate, incidenti e code

Sempre a causa del ghiaccio, un mezzo pesante è finito di traverso sulla carreggiata causando un totale blocco del traffico. I vigili del fuoco hanno quindi dato assistenza agli automobilisti in coda, mentre la protezione civile è intervenuta portando coperte termiche e bevande calde.

Per fronteggiare le temperature rigide, alcuni automobilisti hanno deciso di cercare alloggio in strutture nella zona. Il tratto dell’A12 ha interessato è quello compreso tra La Spezia e Sestri Levante. Ma i disagi si sono verificati sulla A1 Milano-Firenze, nel tratto tra il Bivio A1/A22 Modena-Brennero e Bivio A1-Variante.

Ghiaccio anche sull’A13 e sull’A14

Sulla A13 Bologna-Padova tratto chiuso tra Bologna Arcoveggio e Bivio A13/A14 Bologna-Taranto. Sulla A14, autostrada Milano-Napoli-Ancona,chiuso il tratto tra il Bivio A14/A1 Milano-Napoli e Pesaro. Sempre sulla A14 chiuso il tratto della Diramazione per Ravenna tra il bivio Diramazione Ravenna/A14 BO-TA e SS 309 Romea.

Un venerdì di passione a causa del ghiaccio

Autostrade per l’Italia invita gli utenti a “evitare di mettersi in viaggio verso le aree interessate dal fenomeno delle piogge gelate” in Emilia Romagna. A causa del freddo che ha ghiacciato le linee di alimentazione elettrica dei treni, la circolazione ferroviaria è stata sospesa sulle linee Genova-Milano, Genova-Torino, Genova-Savona e Parma-La Spezia.

In Emilia Romagna e in Veneto, dove era prevista per oggi un’offerta dell’80%, i treni stanno viaggiando anche in percentuali maggiori. Sulla restante rete regionale la circolazione procede con regolarità. Garantito il 100% dell’offerta dei treni ad alta velocità. Sempre in Liguria, un’intensa nevicata sta causando diversi problemi in provincia di Savona.

Foto da Twittter.