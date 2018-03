Un senzatetto tunisino di 52 anni, Ben Abdelkader, è stato trovato senza vita venerdì sera in una ex fabbrica a Mantova

Neve e gelo in tutta la provincia di Milano. Disagi per chi viaggia in autostrada: sulla A1 in Emilia-Romagna è stato chiuso il tratto compreso tra l’inizio della complanare di Piacenza e Terre di Canossa, nel Parmigiano, verso Bologna. L’autostrada è stata quindi riaperta insieme alla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, dove il traffico era stato interrotto tra il bivio per la A10 Genova-Savona ed il bivio per A21 Torino-Brescia.

Ritardi e disagi anche sulla circolazione ferroviaria nell’area di Alessandria. Ma c’è anche un risvolto tragico in questa intensa ondata di maltempo: i casi di assideramento. Un senzatetto tunisino di 52 anni, Ben Abdelkader, è stato trovato senza vita venerdì sera in una ex fabbrica a Mantova. Il corpo, che portava i segni della presenza dei topi, è stato trovato da un connazionale.

Le condizioni meteo, con le temperature segnalate in parziale rialzo sull’intero arco alpino della Lombardia, accrescono il pericolo valanghe innescate principalmente da “nuovi e fragili lastroni da vento”.

L’indice del pericolo, da 2, è salito a “3 marcato” su una scala europea di cinque pioli. Il rischio può esserci anche con un debole sovraccarico, ossia con il passaggio di un solo sci-alpinista. Gli esperti avvertono dunque che si deve assolutamente evitare lo sci fuoripista.

