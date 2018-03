Le prime otto della classe si sfidano in quattro scontri diretti: chiude il programma il derby di Milano

Dopo la settimana caratterizzata dalle semifinali di Coppa Italia, che hanno visto Juventus e Milan centrare l’accesso alla finale, la Serie A ritorna in campo per la ventisettesima giornata, potenzialmente molto importante per quanto riguarda le posizioni di vertice. Dopo SPAL-Bologna (alle 15), infatti, il sabato vedrà due sfide di alta classifica, Lazio-Juventus e Napoli-Roma, che potranno dire tanto sulla corsa Scudetto e quella Champions.

Spettatrice interessata l’Inter di Spalletti, che nel derby di domenica sera contro il Milan, ormai lanciatissimo, ritroverà il suo capitano Mauro Icardi dal primo minuto. Tra le altre gare domenicali, da segnalare un Atalanta-Sampdoria, sfida tra due delle squadre più interessanti sotto l’aspetto tattico, grazie alle idee di Gasperini e Giampaolo.

Il programma completo

SPAL-Bologna 0 – 0

Lazio-Juventus (ore 18:00)

Napoli-Roma (ore 20:45)

Genoa-Cagliari (domenica ore 12:30)

Atalanta-Sampdoria (domenica ore 15:00)

Benevento-Sampdoria

Chievo-Sassuolo

Torino-Crotone

Udinese-Fiorentina

Milan-Inter (domenica ore 20:45)

Serie A, la classifica

Napoli 69

Juventus 65*

Lazio 52

Inter 51

Roma 50

Sampdoria 44

Milan 44

Atalanta 38*

Torino 36

Fiorentina 35

Udinese 33

Bologna 33

Genoa 30

Cagliari 25

Chievo 25

Sassuolo 23

Crotone 21

SPAL 20

Verona 19

Benevento 10

*Juventus e Atalanta una gara in meno