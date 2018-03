L'Empoli nel posticipo del lunedì sfida il Foggia, tra le formazioni più in forma del campionato

Dopo un turno infrasettimanale favorevole al Palermo, che ha accorciato su Empoli e Frosinone, la Serie B torna in campo per il ventinovesimo turno. Ancora una volta l’ondata di freddo ha reso obbligatorio il rinvio di tre partite, quelle tra Brescia e Virtus Entella, Parma-Palermo e Pro Vercelli-Perugia. Cinque, dunque, le gare del sabato.

Il Frosinone, invece, punta a passare due giorni in vetta, vincendo la gara interna con il Novara, in attesa del posticipo che vedrà impegnata la capolista Empoli sul campo del Foggia, tra le squadre più in forma del campionato dopo gli innesti arrivati durante il mercato di gennaio.

I risultati

Ascoli-Salernitana 0 – 0

Brescia-Virtus Entella rinviata per maltempo

Cittadella-Pescara 0 – 0

Frosinone-Novara 0 – 0

Parma-Palermo rinviata

Pro Vercelli-Perugia rinviata per maltempo

Spezia-Cesena 0 – 0

Ternana-Cremonese 0 – 0

Avellino-Bari (domenica ore 15:00)

Carpi-Venezia (domenica ore 17:30)

Foggia-Empoli (lunedì ore 20:30)

Serie B, la classifica

Empoli 51

Frosinone 50

Palermo 47

Cittadella 45

Bari 44*

Venezia 43

Parma 41

Spezia 39*

Cremonese 39

Carpi 37*

Perugia 37*

Foggia 37

Pescara 36*

Avellino 34

Brescia 33*

Novara 31

Salernitana 31

Virtus Entella 29

Cesena 28*

Pro Vercelli 27*

Ascoli 26

Ternana 22

* Una partita in meno.