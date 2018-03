A Domenica Live si torna a parlare delle accuse che Craig Warwick ha rivolto contro Franco Terli

A Domenica Live si torna a parlare delle accuse che Craig Warwick ha rivolto contro Franco Terlizzi.

Domenica scorsa, sempre da Barbara D’Urso, l’ex naufrago ha affermato: “Io gli ho detto che ho un compagno da 22 anni, lui mi ha chiesto se fossi gay, gli ho detto di sì e lui mi ha risposto: ‘Sei schifo'”. Craig avrebbe anche aggiunto che Franco non voleva dormire accanto a lui proprio perché omosessuale.

“Se ha detto una cosa del genere è gravissimo io vorrei vedere il video. E soprattutto direi che se fosse eliminato sarebbe anche giusto”, gli aveva risposto la padrona di casa che ha continuato a parlarne anche in settimana, a Pomeriggio 5, con il figlio di Franco che è ancora sull’Isola dei Famosi.

Oggi sono stati ospiti di Barbara D’Urso a Domenica Live del 4 marzo la moglie di Franco, Caterina, il figlio Michael e Craig da casa sua perché, durante la puntata di martedì scorso dell’Isola dei Famosi, ha accusato un malore.

“Sto male, ho due costole rotte”, inizia Craig. “Io ho passato una settimana durissima con Franco”.

Craig Warwick: “Di Franco ne ho parlato con lo psicologo dell’isola”

“In passato ci sono stati altri casi di omofobia sull’Isola e noi abbiamo subito denunciato il fatto. Come mai tu non hai detto niente?”, gli chiede Luxuria. “Io ho parlato con i naufraghi, anche con il dottore dell’isola e con lo psicologo, Franco è stato molto aggressivo”, ha ribattuto Craig.

“Hai parlato con i naufraghi, hai detto che c’erano le telecamere e allora mi chiedo come mai noi lo abbiamo saputo solo quando tu nei hai parlato in un’altra trasmissione?”, continua Luxuria.

“Franco Terlizzi a te, davanti ad altri naufraghi ha detto quella frase?”, gli chiede Barbara per essere certa di aver capito bene. “Gli altri erano lontani, io poi ho parlato con Elena e con Amaurys, ma c’erano le telecamere”, ha ribadito Craig, che continua a sostenere che Franco gli avrebbe detto “Sei gay? Fai schifo”.

Luxuria in studio continua a chiedere come mai, per rispetto nei confronti del pubblico, queste immagini non siano state mostrate.

Barbara ha anche mostrato le immagini della visita di Craig in ospedale dove gli hanno confermato che ha due costole rotte.