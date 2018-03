In base alla proiezione definitiva (95%) realizzata da Swg al proporzionale per il Senato, il M5s è il primo partito al 32,1%. Il Pd è al 19%, Lega al 17,6%, FI al 14,6%, Fratelli d’Italia al 4,1%, LeU al 3,2%, +Europa al 2,4%, Noi con l’Italia al 1,1%. Al maggioritario Centrodestra al 37,5%, M5s al 32,1%, Centrosinistra al 23%, LeU al 3,2%.

La quinta proiezione rafforza la leadership del M5s con il 32,3%. Forza Italia si attesta al 14,3%, Lega al 17,3%, Fratelli d’Italia al 4,3%, Noi con l’Italia-Udc al 1%, Partito Democratico al 18,7%, +Europa al 2,7%, Civica Popolare allo 0,5%, Italia Europa Insieme allo 0,7% e Liberi e Uguali al 3,4%

Ancora in testa il M5S con il 32,3%, secondo la terza proiezione per il Senato di Swg per La 7. A seguire FI al 14,5%, Lega al 17,5%, Fratelli d’Italia 4,1%, Noi con l’Italia-Udc 1,2%, Partito Democratico 18,9%, +Europa 2,5%, Civica Popolare Lorenzin 0,5%, Italia Europa Insieme 0,6%, Liberi e Uguali 3,3% (la diretta qui).

Arrivano intanto i dati della prima proiezione per la Camera, con uno scenario del tutto analogo a quello del Senato: M5S al 32,1%, Fi al 14,1%, Lega 17,5%, Fratelli d’Italia al 4,1%, Noi con l’Itala-Udc all’1,1%, Pd al 19%, +Europa 2,7%, Civica Popolare allo 0,5%, Italia Europa Insieme 0,6% e Liberi e Uguali al 3,5%.

Ecco le reazioni in diretta:

“Beppe Grillo è contento. Ci ha chiamato. Ci ha fatto i complimenti che io rilancio anche a lui: questo sogno diventa realtà anche per merito suo”. Lo ha riferito Giulia Grillo, deputata M5s, parlando nella sala stampa dell’hotel Parco dei principi.

“Stiamo seguendo come tutti l’evoluzione dei risultati ed è chiaro che si tratta di una sconfitta molto evidente e molto chiara, molto netta”. Lo dice il vicesegretario del Pd Maurizio Martina al Nazareno.“Apoteosi” è quanto ha postato Di Battista sul proprio profilo Facebook inserendo una foto insieme a Di Maio, entrambi con un sorriso raggiante.“Un risultato eccezionale”. Così Paola Taverna, senatrice M5S, commenta i primi dati in sala stampa all’hotel parco dei principi. “Ci attestiamo al 32,5 al Senato – ha aggiunto – risultato che ovviamente verrà migliorato alla Camera. Siamo felici, felicissimi. Aspettiamo altre proiezioni per confermare il trend positivo”. Secondo Taverna si tratta di “un risultato Incredibile anche considerata questa legge elettorale. Permetteteci di gioire”.

“Se saremo sotto l’1% sarà una sconfitta – commenta Simone Di Stefano, leader nazionale di Casapound, a La7-.Questa è la prima volta che appaio su La7, non mi venite a dire che avete dato spazio a Casapound…noi oggi abbiamo raccolto le firme, abbiamo rispettato le regole della democrazia ma non veniteci a fare la morale sulla democrazia”. “Sa con chi parla?” ha risposto Mentana – Stiamo esaminando il risultato elettorale”. “Se noi avessimo avuto lo spazio che ha avuto Fratoianni adesso noi non saremo all’1%” continua Di Stefano. “Non funziona così, dare la colpa alla televisione non è da forze rivoluzionarie”, contrattacca Mentana. “Mi sembra palese che non ci sia dato lo stesso spazio delle altre forze politiche. Questo sistema mediatico è meno democratico di Casapound”. “Volevo ricordare al nostro ospite che è stato invitato a ‘In Mezz’ora’ – commenta Lucia Annunziata. “In quella trasmissione non abbiamo parlato di politica, quindi di che stiamo parlando?” risponde infastidito Di Stefano.

Di Stefano, leader di Casapound