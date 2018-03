Il Movimento 5 Stelle è il primo partito, il centrodestra la prima coalizione e non viene raggiunta la maggioranza: sono confermate le previsioni della vigilia. L’esito del voto consegna un Pd al tracollo e Matteo Salvini che con la sua Lega diviene il primo partito del centrodestra superando Berlusconi. Adesso si attendono i dati definitivi che comunque non daranno una maggioranza in grado di tradursi in forza di governo.

Il Ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini perde nel suo collegio di Ferrara alla Camera, vince Maura Tomasi (centrodestra).

La stima di assegnazione seggi alla Camera (617 esclusi Valle d’Aosta ed estero) realizzato da Swg. Il Centrodestra avrebbe 242-282 seggi; M5S 95-115195-235 seggi; Centrosinistra 108-148 seggi; Leu 12-14 seggi. Ci sono diversi collegi incerti.

In base alla proiezione definitiva (90%) realizzata da Swg per la Camera, il M5s è il primo partito al 32,5%. Il Pd è al 18,7%, Lega al 17,5%, FI al 14,2%, Fratelli d’Italia al 4,4%, LeU al 3,2%, +Europa al 2,5%, Noi con l’Italia al 1,2%. Al maggioritario Centrodestra al 37,3%, M5s al 32,5%, Centrosinistra al 22,9%, LeU al 3,2%.

La stima di assegnazione seggi al Senato (308 esclusi Valle d’Aosta ed estero) realizzato da Swg. Il Centrodestra avrebbe 127-147 seggi; M5S 95-115 seggi; Centrosinistra 50-70 seggi; Leu 6-8 seggi. Ci sono diversi collegi incerti.

In base alla proiezione definitiva (95%) realizzata da Swg al proporzionale per il Senato, il M5s è il primo partito al 32,1%. Il Pd è al 19%, Lega al 17,6%, FI al 14,6%, Fratelli d’Italia al 4,1%, LeU al 3,2%, +Europa al 2,4%, Noi con l’Italia al 1,1%. Al maggioritario Centrodestra al 37,5%, M5s al 32,1%, Centrosinistra al 23%, LeU al 3,2%.

Prima stima di assegnazione seggi alla Camera (617 esclusi Valle d’Aosta ed estero) realizzato da Tecné per Mediaset. Il Centrodestra avrebbe 213-261 seggi; M5S 220-268 seggi; Centrosinistra 97-145 seggi; Leu 12-18 seggi. Ci sono 37 collegi incerti. Prendendo in considerazione i 386 seggi del proporzionale: M5S 128-138 seggi; Pd 85-95 seggi; Fi 54-64 seggi; Lega 64-74 seggi, Leu 12-18 seggi; Fdi 15-21 seggi.

Prima stima di assegnazione seggi al Senato (308 esclusi Valle d’Aosta ed estero) realizzato da Tecné per Mediaset. Il Centrodestra avrebbe 111-141 seggi; M5S 102-132 seggi; Centrosinistra 43-73 seggi; Leu 4-10 seggi. Ci sono 19 collegi incerti. Prendendo in considerazione il proporzionale (193 seggi totali): M5S 65-75 seggi; Pd 34-44 seggi; Fi 29-39 seggi; Lega 31-41 seggi, Leu 4-10 seggi; Fdi 3-9 seggi.

La quinta proiezione, con una copertura del 35%, Swg indica il M5s come primo partito al 32,3%. Forza Italia si attesta al 14,3%, Lega al 17,3%, Fratelli d’Italia al 4,3%, Noi con l’Italia-Udc al 1%, Partito Democratico al 18,7%, +Europa al 2,7%, Civica Popolare allo 0,5%, Italia Europa Insieme allo 0,7% e Liberi e Uguali al 3,4%

Oltre 46 milioni di italiani sono stati chiamati a votare per rinnovare il Parlamento (Camera e Senato). Vengono eletti 618 deputati e 309 senatori più 18 parlamentari della circoscrizione estero. Chiuse le urne inizia lo scrutinio delle schede prima quelle del Senato e poi quelle della Camera.

Si saprà piuttosto presto l’esito delle sfide individuali nei collegi maggioritari. Per quanto riguarda il proporzionale occorrerà attendere lunedì pomeriggio, se non martedì, con l’attribuzione definitiva dei seggi ai partiti delle due coalizioni, il centrodestra e il centrosinistra, con il recupero a vantaggio delle forze alleate che avranno superato il 3% dei voti riportati dai loro alleati che invece la soglia non la avranno superata (essendo nazionale, il recupero non potrà avvenire fino a quando l’ultimo dei 61.552 seggi non avrà esaurito il suo lavoro).

Oggi giornata importante e al tempo stesso abbastanza ‘movimentata’ da Nord a Sud. Difficoltà per le operazioni di voto si sono registrate all’apertura di alcuni seggi in Sicilia, a causa di oltre 200 mila schede elettorali sbagliate recapitate ieri. La Prefettura ha ordinato la stampa delle schede nuove e, inevitabilmente, questa mattina, in alcuni seggi le operazioni di voto sono cominciate in ritardo.

Problemi anche a Roma, a Mantova e nell’Alessandrino. Un 43enne di origine ecuadoregna è stato denunciato a Seggiano di Pioltello, nell’hinterland milanese, per aver scattato con il cellulare una foto alla scheda mentre si trovava all’interno della cabina elettorale.

Ad Arpino di Casoria (Napoli) una scrutatrice ha messo a soqquadro una sezione elettorale. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, intervenuti sul posto su richiesta del presidente di seggio, la donna ha improvvisamente iniziato a inveire contro i presenti e poi ha strappato l’elenco degli aventi diritto al voto. I militari dell’Arma l’hanno fermata e portata in ospedale per accertare le sue condizioni di salute.

E poi c’è il caso di Silvio Berlusconi contestato all’interno del suo seggio elettorale a Milano da una ragazza a torso nudo – probabilmente un’attivista delle Femen – che gli ha urlato ‘Berlusconi, il tempo è scaduto’.