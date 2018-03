Dov'è finito Masia? In molti, seguendo l'ormai epica "maratona" di Enrico Mentana su La 7, avranno notato l'assenza del noto sondaggista di Emg

Dov’è finito Masia? In molti, seguendo l’ormai epica “maratona” di Enrico Mentana su La 7, avranno notato l’assenza del noto sondaggista di Emg. Come già confermato nei giorni scorsi, infatti, Masia è passato alla Rai mettendo quindi la parola “fine” ad uno dei duetti televisivi più apprezzati negli ultimi tempi.

Masia lascia Mentana, arriva la Dragotto

Al posto di Masia arriva Alessandra Dragotto, direttrice di ricerca di Sgw. “Spero che lei non si commuova, ma per almeno un po’ questa è l’ultima volta che ci vediamo – ha detto Mentana – Per lei è una cosa fausta perché ha vinto una gara d’asta per una grande assegnazione sui sondaggi però questo vuol dire che per un po’ non possiamo stare insieme”.

Il messaggio Mentana a Masia

“A partire proprio dalla sera del 4 marzo e per questo stiamo organizzando dei casting tra i vari personaggi di Beautiful per sostituirla, ma non ci sarà lei. Smorziamo così la commozione per questo arrivederci, non un addio. Grazie, intanto, per quello che è stato in questi lunedì”.