La spagnola Aida Nizar ha fatto il Grande Fratello Vip in Spagna con Marco Ferri

Ospite di Domenica Live del 4 marzo è stata anche Aida Nizar, una star spagnola che ha fatto diversi reality in Spagna, uno dei quali – il Grande Fratello Vip – con Marco Ferri, attualmente naufrago dell’Isola dei Famosi.

Aida fa irruzione nello studio: “Sono nata per essere qui accanto a te, tu sei splendida Barbara, io amo questo Paese, la mia personalità è nata per stare qui”.

“Ma tu piacevi o no a Marco Ferri?”, le chiede Barbara. “Lui faceva l’amore con un’altra davanti a me per farmi ingelosire”, dice Aida. “Io sono venuta qui per far capire chi è davvero Marco Ferri”, dice ancora, anche rivolgendosi alla madre del ragazzo. “Lui non ha testa, si occupa solo al suo corpo, è un maschilista, lui mangiava soltanto. Io sono il sogno di Marco Ferri ma io gli ho detto di no, non è il mio uomo, non è il mio tipo”. L’esuberante spagnola ha messo in dubbio anche la relazione di Marco con la sua ex: “Stavano insieme solo per i soldi. Il loro non era amore”.

Aida poi si pizzica in studio con Daniele Interrante: “Magari non sei pronto per una donna come me…”. Nel salotto della D’Urso, la star spagnola è davvero incontenibile: chiama la telecamera, si alza continuamente, abbraccia la padrona di casa che, sfinita da tanta esuberanza spera di arrivare a fine puntata…

Aida ha anche detto: “A Marco non piacciono le persone gay, sono stata con lui due mesi dentro il Grande Fratello Vip. Lui non è una bella persona come sua mamma”. “E allora perché è amico di Jonathan?”, le chiede Barbara. La domanda rimane senza risposta in mezzo al caos…