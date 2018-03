Il mondo dello sport profondamente colpito per la scomparsa del capitano della Fiorentina. Sono tanti gli attestati di stima nei confronti di Astori

“Sono sconvolto. È una notizia che mi ha choccato. Quando mi ha chiamato la Fiorentina per raccontarmi l’assurda tragedia che ha colpito Davide Astori, sono rimasto allibito e senza parole”. Sono le parole del presidente del Coni e commissario della Lega di A Giovanni Malagò appresa la notizia della morte di Davide Astori. “La sua improvvisa scomparsa deve ancora una volta porre l’accento sulle necessità di controlli fisici assidui e costanti non solo per il calcio professionistico ma nello sport in generale”, ha detto.

Anche Prandelli, che lo ha allenato quando era commissario tecnico della Nazionale, ha voluto lanciare un messaggio. “La morte di un giovane ci fa sempre perdere un po’ della nostra innocenza, in questo caso mi sento di aver perso qualcosa di più”, ha detto.

“Il ricordo che ho di Davide come atleta e come uomo è privato, me lo tengo dentro il mio cuore che piange – ha proseguito Prandelli – Sono profondamente sconvolto, sento un grande vuoto dentro. Abbraccio la famiglia nella consapevolezza che in questo momento il dolore è tale che tutto intorno a te brucia e non esistono parole di conforto”.

Buffon: “Una grande persona perbene”

Anche il capitano della Juventus, Gianluigi Buffon, ha voluto ricordare il collega e compagno di Nazionale. Sui propri profili Facebook ha lanciato un messaggio.

“Ciao caro Asto, difficilmente ho espresso pubblicamente un pensiero riguardo una persona, perché ho sempre lasciato che la bellezza e l’unicità di rapporti, di reciproca stima e affetto, non venissero strumentalizzati o gettati in pasto a chi non ha la delicatezza per rispettare certi legami.

Nel tuo caso, sento di fare un’eccezione alla mia regola, perché hai una moglie giovane e dei familiari che staranno soffrendo, ma soprattutto la tua piccola bimba, merita di sapere che il suo papà era a tutti gli effetti una PERSONA PERBENE…..una GRANDE PERSONA PERBENE….eri l’espressione migliore di un mondo antico, superato, nel quale valori come l’altruismo, l’eleganza, l’educazione e il rispetto verso il prossimo, la facevano da padroni.

Complimenti davvero, sei stata una delle migliori figure sportive nella quale mi sono imbattuto.

R.I.P.

Il tuo folle Gigi”