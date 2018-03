Si tratta del decimo successo in carriera dell'azzurra, ottenuto dopo l'ottima prova in slalom e il quinto posto nel Super G

Federica Brignone ha vinto la combinata di Coppa del mondo di Crans Montana, bissando il successo dello scorso anno. Si tratta del decimo successo in carriera dell’azzurra, ottenuto dopo l’ottima prova in slalom e il quinto posto nel Super G. La 27enne milanese ha chiuso in 1’46″47 davanti all’olimpionica svizzera Michel Gisin (1’46″50) e alla slovacca Petra Vlhova (1’46″56).

La coppa di disciplina è andata alla svizzera Wendy Holdener. Marta Bassino, classificatasi solo 22esima, ha così perso la possibilità di vincere la coppa di disciplina. Ottavo posto finale per Sofia Goggia.