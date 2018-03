Lo Stato Sociale produce il nuovo album de I Giocattoli la band elettro-pop di Palermo

Lo Stato Sociale strizza l’occhio alla scena indie palermitana. Ad attirare l’attenzione di Carota dei terzi classificati al Festival di Sanremo e di Hyppo dei The Keaton, la band elettro-pop de I Giocattoli. Nati circa un anno fa, quando pubblicarono quasi per gioco il brano Sulla neve, hanno riscosso un discreto successo che li ha portati all’attenzione dell’etichetta romana Giunga Dischi.

“Con Giungla, dopo il successo inaspettato di Sulla Neve – racconta Duilio Scalici, voce e basso de I Giocattoli -, abbiamo poi composto e pubblicato Il Ragno. Una prova che ha riscosso ancora più gradimento del primo brano e ci ha portati alla decisione di comporre un album tutto nostro“. Oltre a Duilio, gli altri “Giocattoli” sono Chiara Di Trapani (voce e tastiera synth), Ernst Mormile (chitarra) e Davide Casciolo (batteria).

L’album si intitola Macheteprendi ed uscirà il 20 aprile ma è stato preceduto dal grande successo sulla piattaforma Spotify. “Macheteprendi – continua Scalici – è nato in un periodo molto fortunato, che ha permesso la diffusione su piattaforme come Spotify ma anche su YouTube. Due i singoli che precedono l’uscita di Macheteprendi, Bill Murray inserita nella classifica Viral 50 Italia di Spotify e con quasi 143mila visualizzazioni e Ailoviù con oltre 65mila click su YouTube”.

La produzione artistica de Lo Stato Sociale

La diffusione social ha contribuito alla collaborazione con Lo Stato sociale. “Carota e Hyppo ci hanno notati e hanno deciso di occuparsi insieme a Giungla Dischi e Warner Music Italy, della produzione artistica di Macheteprendi. Ascoltando i brani dell’album – spiega Scalici – si può percepire la loro influenza soprattutto nella scelta degli strumenti e nella variazione delle sonorità“. Ma i temi sono stati scelti da I Giocattoli e sono “quelli del surrealismo: l’amore, il sogno e la liberazione”, precisa.

I Giocattoli saranno in tour in primavera ma non a Palermo: “Paradossalmente abbiamo molto più riscontro al nord Italia piuttosto che a Palermo. Soltanto adesso la nostra città si sta accorgendo de I Giocattoli e per questo programmeremo in futuro qualche data palermitana. In Sicilia comunque suoneremo in estate a Caccamo”. I Giocattoli inoltre avranno l’onore di aprire il 24 aprile il concerto di Cosmo in occasione del Supernova Festival al porto antico di Genova e nella tappa di Bologna duetteranno con Carota de Lo Stato Sociale.

Tutte le tappe del tour de I Giocattoli sono consultabili sul sito di WERO eventi.

Tracklist Macheteprendi

1. Bill Murray

2. Astronauta

3. Ailoviú

4. Aquilone

5. Frida

6. Cuore Di Lego

7. Nonostante Noi

8. Verde

9. Il Ragno (Album Version)