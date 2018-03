Tra le esibizioni musicali più spettacoli quella sulle note di "Remember me" dal film "Coco"

Anche quest’anno buona parte della cerimonia degli Oscar 2018 è stata riservata alla musica. Sul palco è salita Mary J.Blige che ha intonato il brano Mighty River tratta dal film Mudbound per cui è stata candidata al premio per la miglior canzone, Keala Settle si è esibita invece con This is me, brano tratto dal musical The Greatest Showman e Sufjan Stevens ha imbracciato la chitarra per Mistery of love, brano principale della colonna sonora di Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino.

L’esibizione di Coco agli Oscar 2018

Ma l’esibizione più maestosa è stata sicuramente quella di Miguel, Gael Garcia Bernal e Natalia LaFourcade con il commovente brano Remember me tratto dal film d’animazione Coco. A rendere lo spettacolo unico la grandiosa e fluorescente scenografia ad immagine e somiglianza della pellicola completata dalla coreografia che ha riempito il palco del Dolby Theatre.