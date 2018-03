Comincia il tanto atteso red carpet. Dopo il finale del 2017, siamo tutti pronti per la cerimonia di consegna degli Academy Awards, giunti ormai alla novantesima edizione.

Se lo scorso anno è stato all’insegna dell’Era Trump, sicuramente questa sarà all’insegna del #MeToo, il movimento nato dopo le numerose accuse di molestie sessuali a personaggi all’interno di Hollywood. Ciò, però, che continua a muovere gli appassionati è il cinema e quest’anno la lotta è davvero agguerrita, con due titoli che si stanno combattendo i premi pesanti: Tre manifesti a Ebbing, Missouri e La forma dell’acqua – The Shape of Water.

Da una parte Guillermo del Toro è vicinissimo alla statuetta (sarebbe il 4°Oscar), dall’altra, invece, il film di Martin McDonagh ha tutte le carte in regola per conquistare una giuria molto ampia come quella degli Academy Awards.

Tutti gli occhi dell’Italia, invece, sono puntati su Luca Guadagnino e sul suo Chiamami col tuo nome, che ha molte possibilità nella categoria della Miglior sceneggiatura non originale.