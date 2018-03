Ecco perché le star e le celebrity hanno indossato delle spille sul red carpet

Protesta anche sul red carpet degli Oscar 2018. Dopo il total black ai Golden Globes e le rose bianche ai Grammy Awards, anche per gli Oscar le star hanno voluto indossare un simbolo di protesta. Il tappeto dell’Academy si è costellato di spille indossate dalle celebrity create per sostenere il movimento Time’s up.

Ma oltre alla spilla, le tante attrici che hanno deciso di raccogliere la chiamata alle armi del manifesto “Dear Sisters” hanno donato 13 milioni di dollari per finanziare il fondo a sostegno delle spese legali delle donne con reddito basso che decidono di denunciare casi di molestie sessuali sul posto di lavoro e non solo nel mondo dello spettacolo.

Tra le attrici ad indossare la spilla Time’s Up Jane Fonda che così ha completato il suo look. L’attrice ha calcato il red carpet degli Oscar 2018 con un completo bianco della nuova linea da sera ‘The 44 Francois Premier’ di Balmain Oliver Rousteing.