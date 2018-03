Ecco tutti i film e gli attori premiati agli Oscar 2018

Ecco tutti i premi Oscar 2018:

Migliore attore non protagonista Sam Rockwell per Tre manifesti ad Ebbing, Missouri

Miglior trucco e acconciature Kazuhiro Tsuji, David Malinowski e Lucy Sibbick per L’ora più buia

Migliori costumi Mark Bridges per Il filo nascosto

Miglior documentario Icarus, regia di Bryan Fogel e Dan Cogan

Miglior montaggio sonoro Richard King e Alex Gibson per Dunkirk

Miglior sonoro Mark Weingarten, Gregg Landaker e Gary A. Rizzo per Dunkirk

Miglior scenografia Paul D. Austerberry, Shane Vieau e Jeff Melvin per La forma dell’acqua – The Shape of Water

Miglior film straniero Una donna fantastica (Una mujer fantástica), regia di Sebastián Lelio (Cile)

Migliore attrice non protagonista Allison Janney per I,Tonya

Miglior cortometraggio animato Dear Basketball, regia di Glen Keane e Kobe Bryant

Miglior film d’animazione Coco, regia di Lee Unkrich e Adrian Molina

Migliori effetti speciali John Nelson, Gerd Nefzer, Paul Lambert e Richard R. Hoover per Blade Runner 2049

Miglior montaggio Lee Smith per Dunkirk

Miglior cortometraggio documentario Heaven is a Traffic Jam on the 405 di Frank Stiefel

Miglior cortometraggio The Silent Child di Chris Overton e Rachel Shenton

Migliore sceneggiatura non originale James Ivory per Chiamami col tuo nome

Migliore sceneggiatura originale Jordan Peel per Scappa-Get Out

Migliore fotografia Roger A. Deakins per Blade Runner 2049

Miglior colonna sonora Alexandre Desplat per La forma dell’acqua – The Shape of Water

Miglior canzone Remember Me (musica e testi di Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez) di Coco

Miglior regia Guillermo Del Toro per La forma dell’acqua – The Shape of Water (The Shape of Water)