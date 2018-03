Sconosciuti i responsabili e la matrice dell'atto incendiario

Un incendio è stato appiccato la scorsa notte alla porta di ingresso di una moschea a Padova. Le fiamme divampate nella moschea, sita in via Turazza, in zona Stanga, non sono passate inosservate a una pattuglia di carabinieri in perlustrazione intorno alle 2. L’incendio è stato spento rapidamente.

Gli investigatori giunti sul luogo hanno accertato la natura dolosa dell’atto, rinvenendo tracce di un liquido accelerante. Sconosciuti i responsabili e la matrice dell’atto incendiario.