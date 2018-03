Per la prima volta le sessioni per i trasferimenti chiuderanno prima della prima giornata di campionato

Arrivano novità importanti dalla riunione di Lega Serie A tenutasi nel pomeriggio di oggi, nella quale è stata di fatto trovata l’intesa tra i 20 club sulla nomina di Gaetano Micciché a nuovo presidente. Il primo tema all’ordine del giorno, per forza di cose, era quello dei recuperi delle gare della 27a giornata, rinviate ieri dopo la tragica scomparsa di Davide Astori, capitano della Fiorentina. Le date fissate per le sei partite sono quelle del 3 e 4 aprile, con Milan-Inter ancora pendente, a seconda del percorso dei rossoneri in Europa League.

I passi avanti più rivoluzionari, però, riguardano la programmazione della prossima stagione. Il commissario della Lega Giovanni Malagò ha infatti annunciato che il campionato inizierà il 19 agosto, con chiusura della sessione di mercato fissata per il giorno precedente. Novità importante anche quella del Boxing Day, con un turno di Serie A il 26 dicembre. Confermata, infine, la pausa di gennaio, dopo la classica giornata dell’Epifania.