Jay-Z è il rapper più ricco del mondo secondo Forbes, superando così Sean Diddy Combs. Il marito di Beyoncè ha toccato quota 900 mln di dollari in questa stagione, ben 100 milioni in più rispetto al 2017. Guadagno che deriva non solo dalla sua attività musicale ma anche da quella imprenditoriale.

Il rapper ha investito infatti sul brand di champagne Armand de Brignac, sul cognac D’Ussé e la vodka Ciroc. Al secondo posto Diddy, con il suoi 825 milioni, al terzo Dr.Dre con i suoi 770 milioni. “Solo” quarto Eminem e Drake, che hanno toccato i 100 milioni di dollari ciascuno.